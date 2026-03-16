Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnung in Treysa - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 15.03.2026, 13:00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 16:35 Uhr

Am Sonntag kam es zwischen 13:00 Uhr und 16:35 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt-Treysa.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Bewohnerin gegen 13:00 Uhr ihre Wohnung. Als sie gegen 16:35 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass unbekannte Täter zunächst die Hauseingangstür und anschließend die Wohnungstür gewaltsam aufhebelten und so in die Wohnung gelangten. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Taschen mit Bargeld sowie eine hochwertige Armbanduhr. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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