PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnung in Treysa - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Sonntag, 15.03.2026, 13:00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 16:35 Uhr

Am Sonntag kam es zwischen 13:00 Uhr und 16:35 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt-Treysa.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Bewohnerin gegen 13:00 Uhr ihre Wohnung. Als sie gegen 16:35 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass unbekannte Täter zunächst die Hauseingangstür und anschließend die Wohnungstür gewaltsam aufhebelten und so in die Wohnung gelangten. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Taschen mit Bargeld sowie eine hochwertige Armbanduhr. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 11:22

    POL-HR: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser in Werkel - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2026: Fritzlar Tatzeit: Freitag, 13.03.2026, 14:00 Uhr bis Sonntag, 14:50 Uhr Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser in dem Fritzlarer Stadtteil Werkel. Einbruch in der Straße "Steinbinge": Zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 06:30 Uhr, stiegen bislang ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 08:58

    POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Waltersbrück - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2026: Neuental Tatzeit: Samstag, 14.03.2026, 19:30 Uhr bis 22:25 Uhr Am Samstagabend zwischen 19:30 Uhr und 22:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Biegeberg" in Neuental-Waltersbrück. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren