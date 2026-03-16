Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser in Werkel - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2026:

Fritzlar

Tatzeit: Freitag, 13.03.2026, 14:00 Uhr bis Sonntag, 14:50 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser in dem Fritzlarer Stadtteil Werkel.

Einbruch in der Straße "Steinbinge":

Zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 06:30 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Steinbinge" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten sie zunächst, nach dem Hochschieben eines Rollladens, ein zum Garten gelegenes Fenster aufzuhebeln. Nachdem der Versuch misslang, beschädigten sie das Fenster, entriegelten es von außen und drangen so in das Wohnhaus ein. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute durch ein weiteres Fenster vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Einbruch in der Straße "Am Hilgenstein":

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Zeitraum von Freitag, 13.03.2026, 14:00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 14:30 Uhr, in der Straße "Am Hilgenstein". Unbekannte Täter drangen durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume gezielt nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Einbruch in der "Neuen Straße":

Am Sonntag gegen 14:45 Uhr nahmen unbekannte Täter ein weiteres Wohnhaus in der "Neuen Straße" ins Visier. Auch hier gelangten sie durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, bedarf ebenfalls weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Zudem bitten die Ermittler Zeuginnen und Zeugen, die am Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Werkel beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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