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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Waltersbrück - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2026:

Neuental

Tatzeit: Samstag, 14.03.2026, 19:30 Uhr bis 22:25 Uhr

Am Samstagabend zwischen 19:30 Uhr und 22:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Biegeberg" in Neuental-Waltersbrück. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen der rückseitig gelegenen Terrassentür zum Wintergarten sowie durch das Aufhebeln eines weiteren Fensters Zutritt zu dem Wohnhaus.

Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bei der Tat entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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