POL-HR: Einbruch in Gartenhütte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.03.2026:

Körle

Tatzeit: Samstag, 07.03.2026, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2026, 18:00 Uhr

Zwischen Samstagabend und Mittwochabend sind unbekannte Diebe in eine Gartenhütte in Körle - Lobenhausen eingebrochen. Die unbekannten Täter betraten zunächst unerlaubt das Grundstück in der Uferstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten sie anschließend mehrere Schlösser der Gartenhütte und betraten danach das Objekt. Aus der Gartenhütte entnahmen sie ein Stromaggregat, eine Motorsense, eine Motorsäge, einen Laubbläser und Leergut.

Der entstandene Sachschaden an der Gartenhütte wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

