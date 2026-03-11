POL-HR: Unbekannte beschädigen PKW
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.03.2026:
Felsberg
Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Am Montag haben unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in Felsberg Gensungen beschädigt. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit in der Poststraße und in der Müllergasse. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten.
In der Poststraße beschädigten die unbekannten Täter einen geparkten VW Golf, indem sie die Heckscheibe mit einem Stein einwarfen. Der Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. In der Müllergasse zerkratzten unbekannte Täter bei einem geparkten Tesla Model 3 die hintere Tür auf der linken Seite mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Dadurch entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2000 Euro.
Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.
Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -
