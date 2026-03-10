Polizei Homberg

POL-HR: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter in Guxhagen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2026:

Guxhagen

Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 09:00 Uhr bis 09:20 Uhr

Am Montagmorgen, zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr, kam es zu einem Betrugsfall zum Nachteil einer Seniorin aus Guxhagen-Ellenberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 09:00 Uhr das Telefon der Frau. Eine männliche Person gab sich als Bankmitarbeiter aus und behauptete, dass eine Abbuchung eines Online-Anbieters in vierstelliger Höhe - angeblich Amazon - von ihrem Konto bevorstehe. Um diese zu verhindern, benötige man ihre Bankkarten sowie die dazugehörigen PIN-Nummern.

Gegen 09:20 Uhr klingelte es anschließend an der Haustür der Seniorin in der Brunslarer Straße. Ein mutmaßlicher Komplize nahm zwei Bankkarten entgegen und entfernte sich anschließend mit einem grauen Range Rover, der mit einem bislang unbekannten Aufkleber beklebt war.

In der Folge kam es zu einer Geldabhebung von dem Konto der Geschädigten sowie zu einer weiteren unberechtigten Buchung auf einem anderen Bankkonto. Der Seniorin entstand ein Schaden von rund 3.500, - Euro.

Die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell