PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter in Guxhagen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2026:

Guxhagen

Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 09:00 Uhr bis 09:20 Uhr

Am Montagmorgen, zwischen 09:00 Uhr und 09:20 Uhr, kam es zu einem Betrugsfall zum Nachteil einer Seniorin aus Guxhagen-Ellenberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 09:00 Uhr das Telefon der Frau. Eine männliche Person gab sich als Bankmitarbeiter aus und behauptete, dass eine Abbuchung eines Online-Anbieters in vierstelliger Höhe - angeblich Amazon - von ihrem Konto bevorstehe. Um diese zu verhindern, benötige man ihre Bankkarten sowie die dazugehörigen PIN-Nummern.

Gegen 09:20 Uhr klingelte es anschließend an der Haustür der Seniorin in der Brunslarer Straße. Ein mutmaßlicher Komplize nahm zwei Bankkarten entgegen und entfernte sich anschließend mit einem grauen Range Rover, der mit einem bislang unbekannten Aufkleber beklebt war.

In der Folge kam es zu einer Geldabhebung von dem Konto der Geschädigten sowie zu einer weiteren unberechtigten Buchung auf einem anderen Bankkonto. Der Seniorin entstand ein Schaden von rund 3.500, - Euro.

Die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:22

    POL-HR: Unbekannte beschädigen geparktes Fahrzeug am Bahnhof in Wabern - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2026: Wabern Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 06:35 Uhr bis 17:50 Uhr Am Montag zwischen 06:35 Uhr und 17:50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof in Wabern geparktes Fahrzeug und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000,- ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:42

    POL-HR: Sachbeschädigung an sozialer Einrichtung und Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2026: Schwalmstadt Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 22:30 Uhr bis Dienstag, 10.03.2026, 05:20 Uhr In der Zeit von Montag, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 05:20 Uhr, kam es in der Hessenallee in Schwalmstadt-Ziegenhain zu mehreren Sachbeschädigungen an einer sozialen Einrichtung. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:35

    POL-HR: Trickdiebstahl in Borken: Unbekannte erbeutet Armbanduhr und Bargeld

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.03.2026: Borken/Hessen Tatzeit: Samstag, 07.03.2026, 12:00 Uhr Am Samstag, 07.03.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Straße Gansacker in Borken zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann während eines Spaziergangs von einer ihm unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren