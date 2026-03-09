PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Trickdiebstahl in Borken: Unbekannte erbeutet Armbanduhr und Bargeld

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.03.2026:

Borken/Hessen

Tatzeit: Samstag, 07.03.2026, 12:00 Uhr

Am Samstag, 07.03.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Straße Gansacker in Borken zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann während eines Spaziergangs von einer ihm unbekannten Frau angesprochen. Die Frau schloss sich ihm an und gewann sein Vertrauen. Der Senior ließ die Unbekannte anschließend in seine Wohnung. Dort entwendete die Frau eine goldene Armbanduhr sowie Bargeld im vierstelligen Bereich aus einer im Wohnzimmer befindlichen Geldbörse. Anschließend verließ sie die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte beschrieb die Tatverdächtige wie folgt: etwa 30 Jahre alt, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit Akzent.

Gegenüber dem Geschädigten gab die Frau an, aus Spanien zu stammen. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Straße Gansacker verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

