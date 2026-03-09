Polizei Homberg

POL-HR: Tatverdächtiger nach Messerangriff in Melsungen festgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.03.2026:

Melsungen

Tatzeit: Samstag, 07.03.2026, 00:10 Uhr - 01:40 Uhr

In der Nacht zu Samstag kam es zu mehreren Polizeieinsätzen in Melsungen. Ein 26-jähriger Mann steht im Verdacht, in mehreren Gaststätten randaliert und einen Gast mit einem Messer verletzt zu haben. Er konnte schließlich von Polizeibeamten festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Tatverdächtige gegen 00:10 Uhr eine Gaststätte in der Brückenstraße und stach dort offenbar unvermittelt mit einem Messer auf einen Gast ein. Der Mann erlitt dabei eine etwa 20 Zentimeter lange Schnittverletzung am linken Unterarm. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Altstadt. Die hinzugekommenen Beamten der Polizeistation Homberg und Melsungen leisteten dem Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Mann wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später meldete sich der Betreiber einer weiteren Gaststätte in der Straße Am Markt bei der Polizei und berichtete von Problemen mit einem Gast. Der Mann habe randaliert, den Wirt geohrfeigt und ihn mit einem Messer bedroht.

Gegen 01:35 Uhr randalierte der Tatverdächtige schließlich in einer weiteren Gaststätte in der Straße Am Sand. Dort konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der Festnahme kam Pfefferspray zum Einsatz. Die eingesetzten Beamten wurden dabei nicht verletzt.

Der 26-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und dort zunächst zur Beobachtung aufgenommen. Eine in der Klinik durchgeführte Blutentnahme ergab einen Blutalkoholwert von 1,6 Promille.

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus soll der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie weiteren Straftaten ermittelt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

