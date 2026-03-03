PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Knüllwald-Ellingshausen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.03.2026:

Knüllwald

Tatzeit: Montag, 16.02.2026, 18:00 Uhr bis Montag, 02.03.2026, 10:00 Uhr

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Knüllwald-Ellingshausen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Montag, dem 16.02.2026, 18:00 Uhr und Montag, dem 02.02.2026, 10:00 Uhr. Das Haus befindet sich in der Straße "Trift".

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe der Einliegerwohnung ein und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und durchsuchten das Mobiliar. Anschließend verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zu einem Gartenhaus auf dem Grundstück, das ebenfalls durchsucht wurde.

Entdeckt wurde der Einbruch am Montag, dem 02.03.2026, gegen 10:00 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Trift" in Ellingshausen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05681-774-0 entgegen.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

