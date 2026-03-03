Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigungen an Schulen in Homberg - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.03.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Samstag, 22:30 Uhr, bis Montag, 02.03.2026, 07:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden in Homberg zwei Schulen Ziel von Sachbeschädigungen. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von jeweils rund 1.500,- Euro. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

In der Nacht zu Sonntag gegen 23:50 Uhr setzten bislang unbekannte Täter drei Müllcontainer in Brand, die neben einem Schulgebäude im Schlesierweg standen. Die Feuerwehr Homberg war schnell vor Ort und konnte die Flammen zügig löschen. Dadurch wurde verhindert, dass das Feuer auf das Schulgebäude übergriff. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500,- Euro geschätzt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich an einer Schule in der Rudolf-Harbig-Straße. Dort wurden vier Fensterscheiben teilweise vollständig zerstört. Entdeckt wurden die Beschädigungen am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr. Auch hier beläuft sich der Schaden nach derzeitiger Schätzung auf etwa 1.500,- Euro.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen im Bereich der genannten Schulen beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell