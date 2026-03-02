POL-HR: Brand im Dachbereich eines Gewerbeobjekts in Schwalmstadt: Kriminalpolizei ermittelt
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.03.2026:
Schwalmstadt
Ereigniszeit: Montag, 02.03.2026, 12:35 Uhr
Am Montagmittag gegen 12:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Gewerbeobjekt im Rörshainer Weg in Schwalmstadt alarmiert. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd im Dachbereich des Objekts und löschte das Feuer.
Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein Mitarbeiter in einer gegenüberliegenden Werkstatt, als er starke Rauchentwicklung bemerkte. Er alarmierte die Feuerwehr und warnte die Mitarbeitenden im Betrieb, sodass niemand verletzt wurde.
Nach Angaben der Einsatzkräfte entstand der Brand im Bereich des Dachbodens über einem Kühlraum.
Der Sachschaden am Gebäude wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 20.000 Euro beziffert.
Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.
Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -
