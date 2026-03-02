PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Brand im Dachbereich eines Gewerbeobjekts in Schwalmstadt: Kriminalpolizei ermittelt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.03.2026:

Schwalmstadt

Ereigniszeit: Montag, 02.03.2026, 12:35 Uhr

Am Montagmittag gegen 12:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Gewerbeobjekt im Rörshainer Weg in Schwalmstadt alarmiert. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd im Dachbereich des Objekts und löschte das Feuer.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein Mitarbeiter in einer gegenüberliegenden Werkstatt, als er starke Rauchentwicklung bemerkte. Er alarmierte die Feuerwehr und warnte die Mitarbeitenden im Betrieb, sodass niemand verletzt wurde.

Nach Angaben der Einsatzkräfte entstand der Brand im Bereich des Dachbodens über einem Kühlraum.

Der Sachschaden am Gebäude wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 20.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

