Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Pkw am Bahnhof Wabern beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.03.2026:

Wabern

Tatzeit: Freitag, 27.02.2026, 09:00 Uhr bis 09:15 Uhr

Am Freitagmorgen kam es zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Wabern zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter an insgesamt vier Fahrzeugen Seitenscheiben und Heckscheiben ein. Betroffen waren ein Mercedes-Benz E-Klasse, ein Subaru Levorg, ein Opel Corsa sowie ein Skoda Kodiq.

Nach ersten Ermittlungen wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Bahnhofs in Wabern verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell