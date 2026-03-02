Polizei Homberg

POL-HR: Brand an Garagenanbau in Melsungen - Feuer greift auf Wohnhaus über

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.03.2026:

Melsungen

Ereigniszeit: Samstag, 28.02.2026, 17:55 Uhr

Am Samstag gegen 17:55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Dessauer Straße in Melsungen alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkte eine aufmerksame Nachbarin eine Rauchentwicklung hinter dem Wohnhaus und informierte umgehend den Hausbewohner. Dieser alarmierte daraufhin die Feuerwehr und konnte das Gebäude unverletzt verlassen.

Nach Angaben der eingesetzten Kräfte brach das Feuer im Bereich eines Holzverschlags auf der Rückseite des Garagenanbaus des Einfamilienhauses aus und griff anschließend auf das Wohnhaus über. Gegen 19:25 Uhr war der Brand unter Kontrolle und die Löscharbeiten beendet. Das Wohnhaus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf etwa 100.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell