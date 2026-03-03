PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte beschädigen Bushaltestelle in Guxhagen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.03.2026:

Guxhagen

Am Montagnachmittag, dem 02.03.2026, wurde der Polizei eine beschädigte Bushaltestelle in Guxhagen gemeldet. Gegen 14:55 Uhr informierten zwei Zeuginnen die Polizei in Melsungen darüber, dass an der Bushaltestelle "Am Bürgersaal" in der Dörnhagener Straße eine Scheibe beschädigt worden sei.

Eine Streife stellte vor Ort fest, dass ein Glaselement des Wartehäuschens vollständig zerstört wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt.

Die Polizei Melsungen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen, die am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

