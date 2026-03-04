PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Kfz-Prüfstelle - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.03.2026:

Frielendorf

Tatzeit: Sonntag, 01.03.2026, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 15:45 Uhr

Zwischen Sonntag, 01.03.2026, 17:00 Uhr und Dienstag, 03.03.2026, 15:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Kfz-Prüfstelle in der Frankfurter Straße in Frielendorf-Verna einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter, ein Fenster der Werkstatt gewaltsam aus der Verriegelung zu lösen, um so in das Gebäude zu gelangen. Da ihnen dies offenbar nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 700,- Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frankfurter Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

