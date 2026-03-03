PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte zapfen Diesel ab

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.03.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Montag, den 02.03.2026, 17:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 09:00 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zapften unbekannte Täter aus zwei LKW etwa 850 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Fahrzeuge wurden am Montagabend gegen 17:00 Uhr in der Alfred-Nobel-Straße in Homberg/Efze abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter die verschlossenen Tankdeckel mit einem unbekannten Hilfsmittel und zapften anschließend den Kraftstoff aus den Behältern.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg/Efze unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

