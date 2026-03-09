Polizei Homberg

POL-HR: Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.03.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 06.03.2026, 18:07 Uhr

Am Freitagabend kam es gegen 18:07 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt - Treysa zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault Clio und einem Ford Transit. Zur Klärung der Umstände fuhren die Beteiligten auf den nahegelegenen Parkplatz am Bahnhof Treysa.

Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen dort drei männliche Personen aus dem Ford Transit aus und liefen auf den Fahrer des Renault Clio zu. Zwei dieser Personen schlugen gewaltsam auf den Cliofahrer ein, wodurch er zu Boden fiel. Eine unbeteiligte Zeugin, die auf die Situation aufmerksam geworden war, eilte dem Geschädigten zur Hilfe und versuchte die Situation zu beruhigen. Dabei wurde sie von den Tatverdächtigen ebenfalls angegangen und leicht verletzt.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort behandelt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Ford Transit in Treysa festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeistation Schwalmstadt verbracht. Bei dem Fahrzeugführer des Ford Transit wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Fahrzeuginsassen wieder entlassen.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

