PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.03.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 06.03.2026, 18:07 Uhr

Am Freitagabend kam es gegen 18:07 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt - Treysa zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault Clio und einem Ford Transit. Zur Klärung der Umstände fuhren die Beteiligten auf den nahegelegenen Parkplatz am Bahnhof Treysa.

Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen dort drei männliche Personen aus dem Ford Transit aus und liefen auf den Fahrer des Renault Clio zu. Zwei dieser Personen schlugen gewaltsam auf den Cliofahrer ein, wodurch er zu Boden fiel. Eine unbeteiligte Zeugin, die auf die Situation aufmerksam geworden war, eilte dem Geschädigten zur Hilfe und versuchte die Situation zu beruhigen. Dabei wurde sie von den Tatverdächtigen ebenfalls angegangen und leicht verletzt.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit ihrem Fahrzeug vom Parkplatz in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort behandelt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Ford Transit in Treysa festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeistation Schwalmstadt verbracht. Bei dem Fahrzeugführer des Ford Transit wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Fahrzeuginsassen wieder entlassen.

Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:23

    POL-HR: Tatverdächtiger nach Messerangriff in Melsungen festgenommen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.03.2026: Melsungen Tatzeit: Samstag, 07.03.2026, 00:10 Uhr - 01:40 Uhr In der Nacht zu Samstag kam es zu mehreren Polizeieinsätzen in Melsungen. Ein 26-jähriger Mann steht im Verdacht, in mehreren Gaststätten randaliert und einen Gast mit einem Messer verletzt zu haben. Er konnte schließlich ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:03

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Kfz-Prüfstelle - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.03.2026: Frielendorf Tatzeit: Sonntag, 01.03.2026, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 15:45 Uhr Zwischen Sonntag, 01.03.2026, 17:00 Uhr und Dienstag, 03.03.2026, 15:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Kfz-Prüfstelle in der Frankfurter Straße in Frielendorf-Verna einzubrechen. ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:20

    POL-HR: Unbekannte zapfen Diesel ab

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.03.2026: Homberg/Efze Tatzeit: Montag, den 02.03.2026, 17:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 09:00 Uhr Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zapften unbekannte Täter aus zwei LKW etwa 850 Liter Dieselkraftstoff ab. Die Fahrzeuge wurden am Montagabend gegen 17:00 Uhr in der Alfred-Nobel-Straße in Homberg/Efze abgestellt. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren