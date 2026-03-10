PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte beschädigen geparktes Fahrzeug am Bahnhof in Wabern - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2026:

Wabern

Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 06:35 Uhr bis 17:50 Uhr

Am Montag zwischen 06:35 Uhr und 17:50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof in Wabern geparktes Fahrzeug und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000,- Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Besitzer seinen anthrazitfarbenen Opel Grandland X gegen 06:35 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 17:50 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Reifen platt war. Zudem ritzten die Täter im Breich der hinteren Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand das Wort "TOT" in den Lack. Auf der Motorhaube waren außerdem mehrere Zahlen eingeritzt und die Frontscheibe wies ebenfalls Kratzer auf.

Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 07:42

    POL-HR: Sachbeschädigung an sozialer Einrichtung und Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2026: Schwalmstadt Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 22:30 Uhr bis Dienstag, 10.03.2026, 05:20 Uhr In der Zeit von Montag, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 05:20 Uhr, kam es in der Hessenallee in Schwalmstadt-Ziegenhain zu mehreren Sachbeschädigungen an einer sozialen Einrichtung. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:35

    POL-HR: Trickdiebstahl in Borken: Unbekannte erbeutet Armbanduhr und Bargeld

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.03.2026: Borken/Hessen Tatzeit: Samstag, 07.03.2026, 12:00 Uhr Am Samstag, 07.03.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Straße Gansacker in Borken zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann während eines Spaziergangs von einer ihm unbekannten ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:15

    POL-HR: Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.03.2026: Schwalmstadt Tatzeit: Freitag, 06.03.2026, 18:07 Uhr Am Freitagabend kam es gegen 18:07 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwalmstadt - Treysa zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault Clio und einem Ford Transit. Zur Klärung der Umstände fuhren die Beteiligten auf den nahegelegenen Parkplatz am Bahnhof Treysa. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren