POL-HR: Unbekannte beschädigen geparktes Fahrzeug am Bahnhof in Wabern - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2026:

Wabern

Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 06:35 Uhr bis 17:50 Uhr

Am Montag zwischen 06:35 Uhr und 17:50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof in Wabern geparktes Fahrzeug und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 8000,- Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Besitzer seinen anthrazitfarbenen Opel Grandland X gegen 06:35 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 17:50 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Reifen platt war. Zudem ritzten die Täter im Breich der hinteren Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand das Wort "TOT" in den Lack. Auf der Motorhaube waren außerdem mehrere Zahlen eingeritzt und die Frontscheibe wies ebenfalls Kratzer auf.

Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05622-99660 zu melden.

