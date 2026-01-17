Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen - Lkr. Rottweil) Busfahrer mit Pfefferspray angegriffen - Zeugenaufruf (16.01.2026)

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Freitagabend kam es um 22.20 Uhr in Schramberg-Sulgen zu einem Angriff auf einen Busfahrer. Dieser musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Busfahrer stand zur Tatzeit mit seinem Bus in der Schramberger Straße an der Haltestelle Sulgen Rose. Ein bislang unbekannter Mann trat an die Tür und sprühte unvermittelt mit einem Pfefferspray beim Betreten des Busses den Busfahrer an. Danach flüchtete die Person zu Fuß in Richtung "Alte Steige". Der Busfahrer erlitt durch den Angriff Verletzungen und Reizungen, die im Klinikum behandelt werden mussten. Der Täter trug eine schwarze Mütze, dunkle Kleidung und war ca 175 bis 180 Zentimeter groß. Die Busfahrt konnte durch einen Ersatzfahrer fortgeführt werden. Zur Klärung der Tat benötigt die Polizei Schramberg Zeugenhinweise. Diese werden unter Telefon 07422/27010 entgegengenommen.

