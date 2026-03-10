Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an sozialer Einrichtung und Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 22:30 Uhr bis Dienstag, 10.03.2026, 05:20 Uhr

In der Zeit von Montag, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 05:20 Uhr, kam es in der Hessenallee in Schwalmstadt-Ziegenhain zu mehreren Sachbeschädigungen an einer sozialen Einrichtung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter zunächst drei Fensterscheiben der Einrichtung, drangen jedoch nicht in das Gebäude ein. Anschließend schlugen sie an drei Fahrzeugen der Einrichtung die jeweiligen Heckscheiben ein.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 7000,- Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeistation Schwalmstadt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im genannten Zeitraum nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06691-9430 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell