Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Diebe müssen nun in den sauren Apfel beißen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Heute Morgen, noch bevor das rege Treiben im Erfurter Hauptbahnhof wieder losging, bekamen es zwei Diebe mit der Bundespolizei zu tun.

Die Männer verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Auslage eines Obstanbieters und bedienten sich an den vitaminreichen Produkten. Nicht gut Kirschen essen war mit den Bundespolizisten, die sie mit ihrer Tat konfrontiert haben.

Bei der Durchsuchung der zwei Polen konnte Trockenobst in zahlreichen Variationen als Stehlgut sichergestellt werden.

Die 56- und 42-Jährigen waren bei ihrer Tat erheblich alkoholisiert. Werte von circa 1.9 Promille wurden im Atemalkohol gemessen.

Durch die Beamten wurde den Männern verdeutlicht, dass das einzige legale krumme Ding eine Banane sei, aber nicht der besonders schwere Fall des Diebstahls, den sie begangen haben. Spätestens mit der fälligen Anzeige dürfte ihnen der Appetit vergangen sein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell