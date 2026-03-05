Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Frau wird mit 17 Aufenthaltsermittlungen gesucht

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde am späten Mittwochnachmittag über eine Reisende informiert, die in einem ICE, aus Leipzig kommend, am Erfurter Hauptbahnhof von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Die Frau hatte keinen Fahrschein bei sich und zeigte sich gegenüber dem Zugpersonal alles andere als kooperativ.

Die Beamten überprüften die 46-Jährige direkt am Bahnsteig und trauten ihren Augen kaum. Insgesamt -17- Polizei- oder Justizbehörden, vornehmlich aus dem norddeutschen Raum, sind auf der Suche nach der Deutschen, weil gegen sie wegen einer Vielzahl von unterschiedlichen Straftaten Verfahren betrieben werden. Die Bezeichnung "polizeibekannt" trifft bei ihr wahrlich zu.

Alle Behörden wurden über den gestrigen Sachverhalt informiert, auch darüber, dass nun wegen der ticketlosen Fahrt in einem weiteren Fall gegen sie ermittelt wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell