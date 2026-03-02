Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sechstägiger "Umweg" vom Bahnhof über den Strafvollzug

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Den Besuch des Erfurter Hauptbahnhofes hat sich ein 44-Jähriger am Sonntag etwas anders vorgestellt.

Der Mann wurde von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, gegen den Deutschen ein Strafvollstreckungshaftbefehl erlassen worden ist. Dem vorausgegangen war eine Ordnungswidrigkeit und eine nicht gezahlte Geldbuße.

Der Haftbefehl wurde dem Mann eröffnet. Die geforderte Geldstrafe konnte er nicht begleichen oder auf sonstige Weise aufbringen. Er wurde durch Bundespolizisten verhaftet und verbüßt seit Sonntagabend eine sechstägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzuganstalt Tonna.

