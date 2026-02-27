PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Blaulichteinsatz am Bahnhof Leinefelde

Leinefelde, Bahnhof Leinefelde (ots)

Mehrere Blaulichtfahrzeuge waren am Donnerstagabend am Bahnhof in Leinefelde im Einsatz. Grund dafür war einen Personenunfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte ein Bahnreisender beim Ausstieg aus einem Regionalzug zwischen Fahrzeug und Bahnsteigkante. Dabei erlitt der 60-Jährige Verletzungen am Kopf. Vor Ort eintreffende Streifen der Polizeiinspektion Eichsfeld und der Bundespolizei unterstützten den Rettungsdienst und erhoben Informationen zum Unfallhergang. Hinweise auf ein Fremdverschulden, das zum Sturz geführt haben könnte, liegen nicht vor.

Der verletzte Deutsche wurde in ein Klinikum gebracht. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von etwas mehr als 2.5 Promille gemessen.

Da der Zug in Leinefelde endete, gab es auf Grund der Rettungsmaßnahmen keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

