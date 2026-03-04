PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten leisten Erste Hilfe im Bahnhof Saalfeld

Saalfeld, Saalfeld Bahnhof (ots)

Erste Hilfe mussten Bundespolizisten am Dienstagabend im Bahnhof in Saalfeld leisten. Ein Mann ist gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Eine Streife fand ihn am Boden liegend. Die Beamten informierten den Rettungsdienst und versorgten den augenscheinlich angetrunkenen 57-Jährigen. Das medizinische Personal hat bei ihm einen Atemalkoholwert von etwas mehr als 2.2 Promille gemessen. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise auf ein Fremdverschulden für den Sturz und die damit einhergehende Verletzung lagen nicht vor.

Der Mann führte zudem zwei Ausweisdokumente bei sich. Eines davon ist als verlustig gemeldet. Eigenen Angaben zufolge, hat der Vietnamese das Wiederauffinden nicht angezeigt. Dieses Personaldokument wurde durch die Bundespolizei eingezogen und an die zuständige Behörde übersandt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

