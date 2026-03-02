Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Verdächtiges Armband entpuppt sich als Waffe

Plaue, Plaue Bahnhof (ots)

Bei der Bestreifung einer Bahnverbindung zwischen Erfurt und Zella-Mehlis stellten Bundespolizisten am Montagvormittag bei einem Reisenden ein auffälliges Armband fest.

Die Beamten hatten den Anfangsverdacht, dass der junge Mann ein getarntes Messer bei sich tragen könnte. Der 19-Jährige wurde kontrolliert und zum Öffnen des Armbandes aufgefordert. In der Schließe befand sich eine verborgene Klinge. Dieser vermeintliche Schmuck ist als Waffe eingestuft.

Das Armband wurde sichergestellt. Der waffenrechtliche Verstoß wurde zur Anzeige gebracht und der Vorgang wird der zuständigen Ordnungsbehörde des Ilm-Kreises zugeleitet.

Der Mann durfte seine Reise anschließend fortsetzen.

