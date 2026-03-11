PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte öffnen Fahrzeuge und entwenden Wertgegenstände

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.03.2026:

Borken (Hessen)

Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 13:30 Uhr bis Dienstag, 10.03.26, 14:20 Uhr

Zwischen Montagmittag und Dienstagmittag haben unbekannte Täter in der Straße "Am Foßheller" in Borken zwei Fahrzeuge geöffnet und mehrere Wertgegenstände entnommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die unbekannten Täter die zum Teil nicht oder nicht richtig verschlossenen Fahrzeuge und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Aus einem VW Polo wurde eine Geldbörse aus einem Ablagefach entnommen. Weiterhin entwendeten sie aus einem Seat Leon zwei Sonnenbrillen, eine Powerbank, einen Heizlüfter sowie ein Fahrzeug-Handbuch. Außerdem schlossen die Unbekannten vermutlich mit einem in dem Pkw aufbewahrten Garagenschlüssel eine angrenzende Garage auf und entwendeten daraus einen abgestellten Bollerwagen.

Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, denen in dem Zeitraum von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Homberg unter Telefon 05681/774-0 zu melden.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

