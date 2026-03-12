PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte zerkratzen PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.03.2026:

Fritzlar

Tatzeit: Dienstag, 10.03.2026, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2026, 18:00 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend zerkratzten bislang unbekannte Täter in Fritzlar einen VW Taigo. Der PKW stand zur Tatzeit in der Straße "Am Hochzeitshaus" in Fritzlar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug auf der gesamten linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt.

Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

