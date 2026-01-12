PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 31.12.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Hambacher Straße und des Lochackerwegs in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und zwei Fahrradfahrenden. Eine 65-jährige Radfahrerin sowie ein 68-jähriger Radfahrer befuhren die Vorfahrtsstraße Hambacher Straße in Fahrtrichtung Stephanstraße. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr den Lochackerweg entgegen der vorgeschriebenen Einbahnstraße und fuhr ungebremst in den Einmündungsbereich ein. Der 68-jährige Radfahrer konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern, stürzte jedoch infolge dessen von seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 65-jährige Radfahrerin konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte den Unfall teilweise beobachten, der Verursacher wurde jedoch im Nahbereich nicht mehr angetroffen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße unter der Telefonnummer 06321 / 845-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Polizeikommissar S. Grosser

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 08:02

    POL-PDNW: Verkehrsteilnehmer unter Kokaineinfluss

    Haßloch (ots) - Am 11.01.2026 kontrollierten Kräfte der Polizeiinspektion Haßloch den Fließverkehr im Ortskern. Gegen 12:30 Uhr wurde in der Lindenstraße ein 47-Jährige PKW-Fahrer kontrolliert, bei welchem sich Verdachtsmomente eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums ergaben. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und bestätigte den ersten Eindruck der Beamten. Nach Untersagung der Weiterfahrt wurde dem ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 21:58

    POL-PDNW: Drogenmix im Blut

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 11.01.2026 um 19:45 Uhr wurde ein 29-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem E-Bike in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser leicht mit seinem Gefährt schwankte. Der Grund für die Fahrweise konnte schnell gefunden werden, da dieser unter Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Ferner zeigte dieser im Verlauf der Kontrolle deutliche Ausfallerscheinungen hinsichtlich Betäubungsmittel. Da das ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 19:01

    POL-PDNW: Berauscht auf dem Fahrrad unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 11.01.2026 gegen 17:30 Uhr ein 40-jähriger Neustadter, als er in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Von dem Mann ging starker Atemalkoholgeruch aus. Ein entsprechender Vortest erbrachte einen Promillewert von 1,65 Promille. Ferner konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde das Fahrrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren