Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 31.12.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Hambacher Straße und des Lochackerwegs in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und zwei Fahrradfahrenden. Eine 65-jährige Radfahrerin sowie ein 68-jähriger Radfahrer befuhren die Vorfahrtsstraße Hambacher Straße in Fahrtrichtung Stephanstraße. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr den Lochackerweg entgegen der vorgeschriebenen Einbahnstraße und fuhr ungebremst in den Einmündungsbereich ein. Der 68-jährige Radfahrer konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern, stürzte jedoch infolge dessen von seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 65-jährige Radfahrerin konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte den Unfall teilweise beobachten, der Verursacher wurde jedoch im Nahbereich nicht mehr angetroffen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße unter der Telefonnummer 06321 / 845-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell