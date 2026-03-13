Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Snackautomat

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.03.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 13.03.2026, 01:23 Uhr

Am frühen Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Landgraf-Philipp-Straße in Schwalmstadt aufzubrechen.

Nach bisherigem Kenntnisstand schlugen die unbekannten Täter mehrfach gewaltsam gegen die Verglasung des Automaten. Die eingebauten Scheiben hielten dem Einbruchsversuch stand, sodass die Unbekannten kein Diebesgut erlangen konnten. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691/9430 zu melden.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell