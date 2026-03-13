PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Snackautomat

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.03.2026:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 13.03.2026, 01:23 Uhr

Am frühen Freitagmorgen versuchten unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Landgraf-Philipp-Straße in Schwalmstadt aufzubrechen.

Nach bisherigem Kenntnisstand schlugen die unbekannten Täter mehrfach gewaltsam gegen die Verglasung des Automaten. Die eingebauten Scheiben hielten dem Einbruchsversuch stand, sodass die Unbekannten kein Diebesgut erlangen konnten. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06691/9430 zu melden.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 11:33

    POL-HR: Einbruch in Gartenhütte

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.03.2026: Körle Tatzeit: Samstag, 07.03.2026, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2026, 18:00 Uhr Zwischen Samstagabend und Mittwochabend sind unbekannte Diebe in eine Gartenhütte in Körle - Lobenhausen eingebrochen. Die unbekannten Täter betraten zunächst unerlaubt das Grundstück in der Uferstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten sie anschließend mehrere Schlösser der Gartenhütte ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:42

    POL-HR: Unbekannte zerkratzen PKW

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.03.2026: Fritzlar Tatzeit: Dienstag, 10.03.2026, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2026, 18:00 Uhr Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend zerkratzten bislang unbekannte Täter in Fritzlar einen VW Taigo. Der PKW stand zur Tatzeit in der Straße "Am Hochzeitshaus" in Fritzlar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug auf der gesamten linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten spitzen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:06

    POL-HR: Unbekannte beschädigen PKW

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.03.2026: Felsberg Tatzeit: Montag, 09.03.2026, 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr Am Montag haben unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in Felsberg Gensungen beschädigt. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit in der Poststraße und in der Müllergasse. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten. In der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren