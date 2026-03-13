Polizei Homberg

POL-HR: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verunfallt - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.03.2026:

Borken (Hessen)

Tatzeit: Donnerstag, 12.03.2026, zwischen 14:05 Uhr bis 14:10 Uhr

Am Donnerstagnachmittag fiel einer Zivilstreife des Regionalen Verkehrsdienstes Schwalm-Eder in Borken ein Leichtkraftrad (Roller) ohne Kennzeichen auf. Die Beamten beabsichtigten daraufhin, den Fahrer und das Fahrzeug im Mittelweg zu kontrollieren.

Als die Beamten dem Fahrzeugführer das Anhaltesignal gaben, kam dieser der Aufforderung nicht nach und entfernte sich mit dem Roller vom Kontrollort über die Arnsbacher Straße in den Bobenhäuser Weg. An der Ampelkreuzung Kleinengliser Straße / Gombether Straße überfuhr er eine rot zeigende Ampelkreuzung und setzte seine Flucht in Richtung Kleinenglis fort. Im weiteren Verlauf wechselte er auf einen Radweg, der parallel zur L3150 verläuft und die Ortschaften Kleinenglis und Borken verbindet.

In Höhe der Einfahrt zum Kraftwerk Borken kam dem Rollerfahrer auf dem Radweg eine bislang unbekannte Radfahrerin entgegen. Es ist möglich, dass diese durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet oder zum Bremsen bzw. Ausweichen gezwungen wurde. Sie wird auf ca. 40-50 Jahre alt geschätzt, trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine schwarze Mütze, eine dunkle Jacke sowie blaue Jeans. Die Polizei bittet diese Radfahrerin, sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Homberg zu melden.

Als der Rollerfahrer kurz vor Kleinenglis in die Felix-Wankel-Straße abbog verlor er in einer Kurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Sturz ereignete sich bei geringer Geschwindigkeit, sodass sich der Fahrer nach derzeitigem Sachstand nur leichte Schürfwunden zuzog. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer anschließend widerstandslos festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15 - Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Der Jugendliche wurde zur weiteren Sachbearbeitung zu einer nahegelegenen Polizeistation verbracht und nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen den Fahrzeugführer ermittelt die Polizei nun u.a. wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugsrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eines Rotlichtverstoßes.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell