Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Friedhofskapelle und Beschädigung mehrerer Grabstätten - Polizei bitte um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2026:

Fritzlar

Tatzeit: Freitag, 13.03.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 14.03.2026, 10:50 Uhr

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 10:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Friedhofskapelle auf dem Friedhof Büraberg im Fritzlarer Stadtteil Ungedanken ein und beschädigten zudem mehrere Grabstätten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zur Kapelle, indem sie die Eingangstür eintraten. Anschließend hebelten sie eine weitere Tür zur Sakristei auf. Im Inneren warfen sie Andachtskerzen zu Boden und beschädigten diese dadurch. Darüber hinaus verwüsteten die Unbekannten im Außenbereich mehrere Grabstätten. Gegenstände, die sich auf den Gräbern befanden, wurden offenbar mutwillig zerstört.

Ob bei der Tat auch etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf etwa 1000,- Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen unter anderem wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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