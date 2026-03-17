Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Diesel von Baustellen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.03.2026:

Neukirchen / Spangenberg

Tatzeit: Freitag, 13.03.2026, 14:30 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff von einer Baustelle in der Birkenallee in Neukirchen sowie von einer weiteren Baustelle in Spangenberg.

Diebstahl von 450 Litern Diesel in Neukirchen:

Unbekannte Täter durchtrennten nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Montag, 06:15 Uhr, das Schloss einer Tankanlage auf der Baustelle. Anschließend zapften sie 450 Liter Diesel aus der Anlage ab und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Bei der Tat entstand ein Sachschaden von rund 1000,- Euro.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Diebstahl von 850 Litern Diesel in Spangenberg:

Im selben Zeitraum kam es auch in Spangenberg zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff auf einer Baustelle in der Verlängerung der Malsbergstraße.

Zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Montag, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen gesicherten Bauzaun Zugang zu dem Baustellengelände. Dort öffneten sie gewaltsam einen mit einem Vorhängeschloss gesicherten Dieseltank. Über die vorhandene Zapfeinrichtung zapften die Täter anschließend etwa 850 Liter Diesel ab. Zudem versuchten sie, einen weiteren Tank zu öffnen, was aber offenbar misslang. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2200,- Euro geschätzt.

In diesem Fall ermittelt die Polizei in Melsungen. Zeuginnen und Zeugen, die am Wochenende im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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