Polizei Homberg

POL-HR: 74-Jähriger aus Gilserberg weiterhin vermisst - Polizei bittet erneut um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.03.2026:

Schwalm-Eder-Kreis

Seit Montag, 09.03.2026, gegen 15:00 Uhr, wird der 74-jährige Erich E. aus Gilserberg vermisst. Bereits in einer früheren Pressemeldung hatte die Polizei über den Vermisstenfall informiert. Die dort genannte Altersangabe wurde zwischenzeitlich korrigiert; der Vermisste ist 74 Jahre alt. Bitte beachten Sie hierzu die veröffentlichte Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6232194.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, an denen unter anderem Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk beteiligt waren, konnte der 74-Jährige bislang nicht aufgefunden werden. Bei der Suche kamen auch ein Polizeihubschrauber, Mantrailer sowie mehrere Flächenspürhunde zum Einsatz.

Der Vermisste hatte am vergangenen Montag gegen 15:00 Uhr gemeinsam mit seinem Hund die Wohnung verlassen und war anschließend nicht zurückgekehrt. Da der Mann gesundheitlich beeinträchtigt und möglicherweise desorientiert ist, bitten Polizei und Angehörige erneut um Hinweise.

Nach Angaben der Angehörigen hatte sich der Vermisste in der Vergangenheit bereits in Richtung Speyer orientiert, wo er früher lebte. Auch im aktuellen Fall kann nicht ausgeschlossen werden, dass er versucht, dorthin zu gelangen. Ermittlungen ergaben jedoch bislang keine Hinweise darauf, dass er dort angekommen ist.

Da der Vermisste möglicherweise räumlich nicht orientiert ist, kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass er auch ein öffentliches Verkehrsmittel genutzt hat und sich daher weiter von seinem Wohnort entfernt aufhält.

Wer einen möglicherweise desorientiert wirkenden Mann bemerkt hat, der mit einem Jack-Russel-Terrier unterwegs ist und einen blauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose trägt, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Homberg unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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