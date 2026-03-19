LPI-J: Verkehrsunfall in Niederroßla - zwei Fahrzeuge beschädigt
Niederroßla (ots)
Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 14:00 Uhr in der Apoldaer Straße in Niederroßla zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Als an einer roten Ampel eine 49-jährige PKW-Fahrerin anhielt, bemerkte das die hinter ihr fahrende PKW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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