LPI-J: Verkehrsunfall in Niederroßla - zwei Fahrzeuge beschädigt

Weimar / Weimarer Land (ots) - In der Innenstadt von Weimar konnte Mittwochnachmittag ein Ladendieb auf frischer Tat gestellt werden. Der 27-jährige Langfinger riss in einem Drogeriemarkt die Verpackung zweier T-Shirts im Wert von 40 Euro auf und steckte diese in seinen Rucksack. Bevor er mit der Beute das Geschäft verlassen konnte, wurde er durch einen Mitarbeiter festgestellt und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen ...

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