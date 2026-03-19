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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall in Niederroßla - zwei Fahrzeuge beschädigt

Niederroßla (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 14:00 Uhr in der Apoldaer Straße in Niederroßla zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Als an einer roten Ampel eine 49-jährige PKW-Fahrerin anhielt, bemerkte das die hinter ihr fahrende PKW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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