LPI-J: Graffito in der Innenstadt
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Innenstadt von Jena, ein Graffito mit roter Farbe an einer Hauswand angebracht. Die Meldung über die Schmierereien erreichte die Polizei via E-Mail. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.
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