Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht auf E-Scooter

Saale-Holzland (ots)

Polizeibeamter der Polizeiinspektion Saale-Holzland kontrollierten am Donnerstagnachmittag eine E-Scooter Fahrerin in Eisenberg. Im Rahmen der Kontrolle führten die Beamten einen Drogentest mit der 27-Jährigen Fahrerin durch. Der Test legte den Schluss nahe, dass die Fahrerin unter Einfluss von Drogen gefahren ist. Sie wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht, um eine Blutprobe zu entnehmen. Bei einem positiven Testergebnis, erwartet die Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem hohen Bußgeld.

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