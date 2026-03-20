Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebstahl verhindert

Weimar / Weimarer Land (ots)

Ein aufmerksamer Bürger aus Weimar, meldete der Polizei in den frühen Freitagmorgenstunden einen versuchten Fahrraddiebstahl. Der 30-jährige Zeuge beobachte den Täter dabei, wie er mit einer akkubetriebenen Flex versuchte das Fahrradschloss eines E-Bikes zu entfernen. Der Täter bemerkte dabei scheinbar den Zeugen, beendete erfolglos seine Tat und lief in Richtung Innenstadt. Die hinzugerufene Polizei konnte den Täter, aufgrund einer hervorragenden Personenbeschreibung durch den Zeugen, im Nahbereich feststellen. Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen fanden die Beamten das Tatwerkzeug. Dieses wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls.

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