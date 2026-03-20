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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Weimar / Weimarer Land (ots)

Am 19.03.2026 gegen 12:15 Uhr ereignete sich auf der B85, Sömmerda in Richtung Buttelstedt, in der Ortslage Buttelstedt im Bereich der Einmündung Kölledaer Straße/ Nermsdorfer Straße, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Wegweiser. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Ereignisort. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Pkw, mutmaßlich ein VW Kombi, mit Sömmerdaer Kennzeichen. Das Fahrzeug müsste aufgrund der Beschädigungen an den Wegweisern im vorderen rechten Bereich erheblich beschädigt sein. Wenn sie den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können, melden sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens: VU/0069763/2026 unter folgender Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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