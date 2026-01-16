Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dank Zeugenhinweis - Autobahnpolizei zieht LKW-Fahrer mit 2,36 Promille aus dem Verkehr

BAB 20/ Speckmoor (Landkreis Rostock) (ots)

Dank eines Zeugenhinweises ist es Beamten der Autobahnpolizei Dummerstorf am frühen Abend des 15.01.2026 gelungen einen erheblich alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.

Gegen 17:30 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen LKW, welcher laut dessen Aussage in erheblichen Schlangenlinien auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin unterwegs gewesen ist. Nur kurze Zeit später konnten die alarmierten Polizeikräfte das Fahrzeuggespann (40-Tonner) feststellen und auf dem Parkplatz Speckmoor kontrollieren. Der durch den Zeugen geäußerte Anfangsverdacht einer Trunkenheitsfahrt erhärtete sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 54-jährigen, polnischen Fahrer einen Wert von 2,36 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell