LPI-J: Wildunfall bei Niedertrebra
Niedertrebra (ots)
Kurz hinter dem Ortsausgang von Niedertrebra kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh plötzlich die Straße überquerte, konnte eine heranfahrende PKW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Tier verstarb an der Unfallstelle. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.
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