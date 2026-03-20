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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall bei Niedertrebra

Niedertrebra (ots)

Kurz hinter dem Ortsausgang von Niedertrebra kam es gestern Abend zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh plötzlich die Straße überquerte, konnte eine heranfahrende PKW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Tier verstarb an der Unfallstelle. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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