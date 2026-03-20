LPI-J: Wildunfall bei Niedertrebra

Weimar / Weimarer Land (ots) - Eine Meldung über einen brennenden Gartenzaun erreichte die Polizei Weimar Donnerstagnachmittag. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich um drei brennende Mülltonnen handelte. Ein 46-jähriger Mitteiler hatte bereits begonnen den Brand zu löschen und wurde im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr Mellingen dabei unterstützt. Die hinzugerufene Polizei befragte vor Ort die Inhaberin der Mülltonnen. Sie gab an, dass sie mit den ...

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