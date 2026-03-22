Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Hinweisen ist angemessen, handgreiflich werden und drohen jedoch strafbar!

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr fuhren der 12jährige Geschädigte und sein 11jähriger Freund auf dem Spielplatz Am Langen Bürgel in Kahla Fahrrad. Dies missfiel dem 37jährigen Tatverdächtigen, welcher den Spielplatz mit seinem Kind besuchte. Um Das Radfahren auf dem Spielplatz zu unterbinden, packt er den Jungen am Arm und drohte ihn umzubringen, falls er sein Kind anfahre.

Zum Tatgeschehen werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Sachverhalt und den handelnden Personen machen können. Hinweise werden in der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Tel.: 0361574356210 entgegengenommen.

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