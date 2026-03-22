LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
Zu viel Schwung beim Einparken
Am Freitagvormittag befuhr die 75jährige Fordfahrerin den Parkplatz eines Supermarktes in Eisenberg und wollte in einer Parklücke einparken. Hierbei rutschte sie von der Bremse ab und gab kräftig Gas. Der Pkw beschleunigte und stieß gegen den in einer quer angeordneten Parklücke stehenden Pkw VW Golf. Dieser wurde aus seiner Parklücke herausgeschoben und stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.
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