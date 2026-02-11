Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Restaurant an der Bergstraße - Unbekannter klaute auch Schnittblumen

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnacht (1 Uhr) und Montagmorgen (10.30 Uhr) kam es an der Bergstraße zu einem Einbruch in ein brasilianisches Restaurant. Neben Wertsachen hatte es der Kriminelle auch auf frische Schnittblumen abgesehen, die zuvor auf insgesamt 14 Tischen in Vasen dekoriert waren. Der Einbruch wurde am Montagvormittag festgestellt und der Polizei gemeldet. Beamte nahmen den Tatort auf und sicherten Spuren. Die Ermittlungen zum genauen Umfang des Diebesgutes dauern an. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Bergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder eine Person mit einer größeren Menge an Tulpen bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

