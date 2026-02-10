Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Ossensamstag 2026 - Hinweise der Polizei zu Sicherheit und Verhalten

Osnabrück (ots)

Am Samstag, den 14. Februar 2026, findet in der Osnabrücker Innenstadt der 48. Ossensamstag statt. Der traditionelle Umzug beginnt um 14:11 Uhr. Gemeinsam mit anderen Einsatzkräften wird auch die Polizei Osnabrück an diesem Tag vor Ort sein. Vorab möchten wir alle Besucher über wichtige Hinweise zu Sicherheit und Verhalten informieren.

Grundsätzlich gibt es kein Gesetz, das bestimmte Kostüme generell verbietet. Verboten sind jedoch das Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen sowie Uniformen oder uniformähnlicher Kleidung, die zur Täuschung über hoheitliche Befugnisse geeignet sind. Klar erkennbare Spielzeugwaffen wie Wasserpistolen sind erlaubt, während täuschend echt wirkende Nachbildungen oder unbrauchbar gemachte echte Waffen nicht mitgeführt werden dürfen. Darüber hinaus appelliert die Polizei Osnabrück an alle Feiernden, verantwortungsvoll mit Alkohol umzugehen. Die Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss stellt eine erhebliche Gefahr dar. Wer alkoholisiert ein Fahrzeug führt, muss mit hohen Strafen, Fahrverboten und gegebenenfalls strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Dies gilt auch für die Nutzung von E-Scootern, deren Promillegrenzen denen für Pkw entsprechen. Die Polizei rät daher ausdrücklich, Autos, Fahrräder und E-Scooter stehen zu lassen, wenn Alkohol konsumiert wurde. Präventionstipps für die Karnevalstage:

- Nehmen Sie nur das mit, was Sie an diesem Tag wirklich benötigen. Telefon, Ausweis und Bargeld genügen meist. Wer diese wenigen Sachen körpernah verstaut, erschwert Taschendieben das Vorgehen.

- Drohenden Auseinandersetzungen sollte man konsequent aus dem Weg gehen und Einsatzkräfte frühzeitig ansprechen.

- Den sicheren Heimweg sollten Sie bereits vorher planen, am Besten mit Begleitung.

"Ein respektvolles Miteinander und verantwortungsvolles Verhalten sind ausschlaggebend, damit alle am Ossensamstag unbeschwert Feiern können", betont Oliver Voges, Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück auch in diesem Jahr. "Kommt es dennoch zu Konflikten oder Vorfällen, sind unsere Einsatzkräfte schnell vor Ort und ansprechbar. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß und einen tollen Ossensamstag."

Aufgrund des Umzugs kommt es zu Straßensperrungen in der Innenstadt. Der Bereich der Innenstadt sollte, wenn möglich, weiträumig umfahren werden, da es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Auch in diesem Jahr informiert die Polizei Osnabrück am Ossensamstag über aktuelle Entwicklungen. Über den WhatsApp-Channel der Polizei Osnabrück erhalten Interessierte in Echtzeit Hinweise zur Verkehrslage, zu Sicherheitsmaßnahmen und weiteren wichtigen Informationen. Die Polizei Osnabrück wünscht Allen einen fröhlichen und friedlichen Ossensamstag 2026. Osna Helau!

