Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unerlaubte Entsorgung von Altöl auf Supermarktparkplatz - Polizei ermittelt

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wellingholzhausener Straße zu einer unerlaubten Entsorgung von Altöl. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein Unbekannter einen etwa fünf Liter fassenden Kanister mit Altöl auf dem Gelände ab. In der Folge trat das Öl aus und verteilte sich auf Teilen der Parkplatzfläche. Die Polizei wurde informiert und nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Der Eigentümer des Parkplatzes ist zwecks fachgerechter Reinigung und Beseitigung der Verunreinigung verständigt worden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen umweltrechtliche Bestimmungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

