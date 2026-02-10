Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei nimmt Fahrradbunker ins Visier - 19 Räder sichergestellt

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Freitag hat die Polizei bei einer gezielten Durchsuchung in Osnabrück insgesamt 19 Fahrräder und Pedelecs sichergestellt. Vier der aufgefundenen Räder konnten bereits konkreten Diebstahlsdelikten zugeordnet werden. Ausgangspunkt der Durchsuchung war der Diebstahl eines abgeschlossenen Pedelecs Ende Januar in der Kommenderiestraße. Die Geschädigte konnte ihr Zweirad im weiteren Verlauf orten und informierte die Polizei. Die daraufhin aufgenommenen Ermittlungen führten zu dem Versteck. Geschädigte, die im Zusammenhang mit den Fahrraddiebstählen bereits Anzeige erstattet haben, werden durch die Polizei benachrichtigt. Die Ermittlungen zur Herkunft der weiteren Fahrräder sowie zu möglichen Tatverdächtigen dauern an.

