Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruch in Gartenhaus - hochwertiges Fahrrad gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Gartenhaus am Heidering ein und entwendete ein hochwertiges Fahrrad.

Der Eigentümer entdeckte gegen 7:00 Uhr morgens, dass die Tür seines Gartenhauses leicht offen stand und stellte das Fehlen seines Fahrrads fest. Am Vortag sei er gegen 17:00 Uhr das letzte Mal im Gartenhaus gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.

Das Fahrrad wird wie folgt beschrieben:

Marke: Focus Jam 6.8 Nine

Farbe: grau

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell