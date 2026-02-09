Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: 37-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 30-jährigen Mannes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der Pfaffenstraße, in unmittelbarer Nähe einer dortigen aktuellen Baustelle zum Übergang zur Wassermannstraße, auf offener Straße, zu einem Gespräch zwischen den beiden Personen. Im Verlauf des Gesprächs soll der 37-jährige Tatverdächtige nach ersten Erkenntnissen mit einem Gegenstand auf das Opfer eingestochen haben. Das schwer verletzte Opfer begab sich daraufhin selbständig in ein umliegendes Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand besteht für das Opfer keine akute Lebensgefahr mehr. Der Täter konnte am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde dem Amtsgericht Osnabrück vorgeführt, wo ein Haftrichter die Untersuchungshaft gegen den 37-Jährigen anordnete.

Die genauen Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei führte am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541 / 327-3103 oder 0541/ 327- 2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell