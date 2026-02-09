Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Beschädigung einer Geschwindigkeitsmessanlage an der B 65 - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

An der Bundesstraße 65 zwischen Bad Essen und Harpenfeld kam es im Tatzeitraum von Freitag 0:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerschlugen bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Glasabdeckung sowie die Kameras der Blitzeranlage an der genannten Örtlichkeit.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bohmte unter der Telefonnummer 05471 / 9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell